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Milan'da Paulo Fonseca Dönemi Resmen Kapandı

Milan, teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırdı. 51 yaşındaki teknik adamın istikrarsız performansı nedeniyle görevine son verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:41
Milan'da Paulo Fonseca Dönemi Resmen Kapandı

Milan'da Yeni Dönem Başlıyor

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Milan, teknik direktörü Paulo Fonseca ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, 51 yaşındaki Portekizli hocanın görevine son verildiğini resmen duyurdu.

Fonseca'nın Geçmişi

Sezon başında Milan ile anlaşan Fonseca, daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve Lille gibi takımlarda görev yapmıştı. Ancak, Fonseca'nın yönetiminde Milan, istikrarsız bir performans sergileyerek büyük hayal kırıklığı yarattı.

Milan'ın Performansı

Bu sezon Serie A liginde 17 maçta yalnızca 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Milan, 27 puanla 8. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrası 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Fonseca'nın ayrılığı, Milan taraftarları ve futbol camiası tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yeni teknik direktör arayışlarının başlayacağı bu dönemde, kulübün geleceği hakkında tartışmalar sürüyor.

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