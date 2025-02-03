Milan Santiago Gimenez'i Transfer Etti

Milan, Santiago Gimenez ile Anlaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hollanda temsilcisi Feyenoordda forma giyen Meksikalı golcü Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Büyük Başarılar

Gimenez, Feyenoord ile gerçekleştirdiği toplam 105 karşılaşmada 65 gol atıp, 14 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. Yeni transferin Milan'da 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Bonservis Bedeli

Milan kulübü tarafından Feyenoord'a ödenecek bonservis bedeli hakkında resmi bir bilgi verilmezken, İtalya basınında transferin 32,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği iddia ediliyor.