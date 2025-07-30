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Milan Skriniar İstanbul'a Geldi: Fenerbahçe ile Görüşmeler Başladı

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar ile önemli adımları attı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 20:20
Milan Skriniar İstanbul'a Geldi: Fenerbahçe ile Görüşmeler Başladı

Milan Skriniar İstanbul'a Varış Yaptı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a iniş yaptı. 30 yaşındaki futbolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçe'nin yetkilileri karşıladı.

Pasaport İşlemlerinin Ardından Stadyuma Gitti

Pasaport işlemlerini tamamlayan Skriniar, kendisini bekleyen araca binerek Fenerbahçe-Lazio futbol maçını izlemek üzere Chobani Stadı'na hareket etti. Skriniar'ın İstanbul'a gelişi, stadyumda canlı olarak yayınlandı.

Taraftarların Coşkulu Karşılaması

Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izleyen taraftarlar, skorbordda Skriniar'ı gördüklerinde tezahüratlarla destek verdi. Bu anlar, futbolseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile anlaşması ise futbol camiasında büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan...

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan...

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

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