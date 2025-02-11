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Milli Atıcı Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı!

Eren Kalfa, Tallinn'de düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:54
Milli Atıcı Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı!

Trabzonspor'un milli atıcısı Eren Kalfa, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tabanca 16 yaş altı solo erkekler kategorisinde mücadele eden Eren Kalfa, iki eleme aşamasını başarıyla geçerek ilk dört sporcu arasına girdi ve bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Rumen rakibiyle karşılaşan Eren Kalfa, zorlu mücadelede 12-11'lik skorla galip gelerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzonspor'un amatör branşlardan sorumlu yöneticisi Semih Hekimoğlu, "Eren Kalfa'yı Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans ve kazandığı bronz madalya için tebrik ederim. Kendisinin gelişimini sürdürerek ilerleyen dönemde daha iyi dereceler elde edeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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