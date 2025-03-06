Milli Atıcılar, Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Milli atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:30
Milli Atıcılar, Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Başarılarla Dolu Bir Şampiyona

Milli atıcılarımız, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nı büyük bir başarıyla kapattı. Şampiyona, 4. gün yapılan müsabakalarla sona ererken, Türkiye takımı toplamda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanmayı başardı.

Şampiyon Tekler

Yarışmada öne çıkan sporcularımızdan İlayda Nur Çürük (kadınlar 10 metre havalı tabanca), Elif Berfin Altun (solo kadınlar 10 metre havalı tüfek) ve Tunahan Tatoğlu (solo erkekler 10 metre havalı tabanca) kategorilerinde Avrupa şampiyonu oldu.

Takım Başarısı

Ayrıca, kadın atıcılardan oluşan takımımız Gülsunar Tarhan, İlayda Nur Çürük ve Tuğba Buğur bireysel skorlar toplamında ve trio 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçlar, Türkiye'nin genç atıcılardaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

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