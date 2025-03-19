Milli Atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gazi Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşup deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:02
Milli Atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gazi Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Ankara'da düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya, Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal, üniversite dekanları, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, milli sporcular hayat hikayelerini, zorluklarını ve elde ettikleri önemli başarılarını paylaştı. Öğrencilerden gelen sorulara yanıt verirken, Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kazandığı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile ilgili olarak, "Başarı için kendimi denek olarak kullandım. Burada anatomi ve beslenme gibi konulardaki bilgileri kendi üzerimde denedim." dedi.

Dikeç, ferdi ve takım yarışmalarındaki farklılıklara ilişkin olarak, "Ferdi yarışmalarda hata yaptığımızda sonuç iyi olmayabiliyor. Ancak takım yarışmalarında ortağınıza güveniyorsanız, o da sizi destekleyebiliyor. Gerçekten de İlayda ile birbirimizi tamamlayabiliyoruz; takımda inandığınız biriyle çıkmak bize avantaj sağlıyor." şeklinde yorumda bulundu.

3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ise, "Atıcılığa 15 yaşında başladım ve 2018 yılında dünya şampiyonu oldum. Türkiye tarihinde bir kadın sporcu olarak dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak benim için büyük bir onur." diyerek duygularını aktardı.

Tarhan, erkek sporu olarak görülen atıcılıkta yer almasının zorluklarıyla ilgili ise şunları söyledi: "Ailem başlangıçta 'Kızım tabanca ile ne işin var?' diyerek beni desteklemekte tereddüt etti. Ancak ben bu başarıların hepsini başarabileceğime inandım. Ailem şimdi en büyük destekçilerim oldu. Kadınların birçok şeyi erkeklerden daha iyi yapabileceğine inanıyorum; atıcılık da bunlardan biri."

Etkinlik sonunda milli sporcular, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan (solda) ve Yusuf Dikeç (sol 2), Gazi Üniversitesi Mimar...

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan (solda) ve Yusuf Dikeç (sol 2), Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal (sağda) da katıldı.

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan (solda) ve Yusuf Dikeç (sol 2), Gazi Üniversitesi Mimar...

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan (solda) ve Yusuf Dikeç (sol 2), Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal (sağda) da katıldı.

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