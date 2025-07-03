Milli Atlet Muhammed Eren Uysal, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli Atletimiz Altın Madalyayı Kazandı

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Muhammed Eren Uysal, büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.

Prag’daki Şampiyonada Başarı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen şampiyonada, Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisinde 400 metre koşusunda 80 saniyelik etkileyici derecesiyle şampiyonluk unvanına ulaştı.

İkinci Madalyası Gümüş Oldu

Ayrıca, milli atletin şampiyonada yer aldığı 100 metre yarışında ise gümüş madalya kazanarak bir başka başarıya daha imza attığı belirtildi. Uysal’ın performansı, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme açısından büyük bir gurur kaynağı oldu.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Muhammed Eren Uysal altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisi 400 metre koşuda 80 saniyelik derecesiyle şampiyon olmayı başardı.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Muhammed Eren Uysal altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisi 400 metre koşuda 80 saniyelik derecesiyle şampiyon olmayı başardı.