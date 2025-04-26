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Milli Atletler Bolu'da Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Milli atletler, Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na Bolu'da çift antrenman yaparak hazırlanıyor. Hedef dünya şampiyonasında yücelmek.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 12:15
Milli Atletler Bolu'da Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, yoğun bir kamp dönemine Bolu'da başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun olimpik kadrosunda yer alan sporcular, Ozan Bayram, İlhan Gövce ve Kader Dost, 18 Mayıs'ta Çekya'da gerçekleşecek olan şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmak için günde çift antrenman yapıyorlar.

Milli takım antrenörü Cengiz Çeçen, kampın oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Burada yüksek şartlarda antrenman sistemini uygulamaya çalışıyoruz. Bolu'da 16 Mayıs'a kadar kampımız devam edecek. Ondan sonra yarışmaya gideceğiz," dedi.

Çeçen, sporcuların günlük ortalama 42 kilometrelik antrenman yaptığını ve yoğun bir çalışma sistemi ile hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Aynı zamanda, Ozan Bayram'ın Türkiye'de zor kırılan bir rekora imza attığını vurguladı. Çeçen, "Günlük ortalama 42 kilometrelik antrenman yapıyoruz. Yoğun antrenman sistemiyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.

Çekya'da aynı zamanda Dünya Şampiyonası için kota kovalayacaklarını dile getiren Çeçen, "Avrupa Şampiyonası'nın barajını şu anda geçtik. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek," dedi.

Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, Bolu'da kampa girdi.

Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, Bolu'da kampa girdi.

Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, Bolu'da kampa girdi.

Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, Bolu'da kampa girdi.

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