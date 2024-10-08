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Milli Atlı Okçuluk Takımı Avrupa Grand Prix'sinde Üçüncülüğü Elde Etti

Türkiye Milli Atlı Okçuluk Takımı, Avrupa Grand Prix'sinde gösterdiği performansla dikkat çekti ve üçüncülük kupasını kazandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:51
Milli Atlı Okçuluk Takımı Avrupa Grand Prix'sinde Üçüncülüğü Elde Etti

Milli Atlı Okçuluk Takımı'ndan Başarı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'na bağlı olan Milli Atlı Okçuluk Takımı, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Grand Prix'sinde son derece başarılı bir performans sergiledi. Takım, 7 farklı ülkeden 52 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda, genel klasmanda üçüncülük elde ederek bir başarı daha imza attı.

Öne Çıkan Performanslar

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, Arda Erhan, "junior" kategorisinde genel klasman birinciliği başta olmak üzere, hunt parkuru birinciliği, Raid233 parkuru birinciliği, Tower90 parkuru birinciliği ve Avrupa GP Genel Klasman üçüncülüğü gibi bir dizi başarıya imza attı.

Ayrıca, Yiğit Kerem Kekeç ise "young" kategorisinde genel klasman birinciliği, hunt parkuru birinciliği ve Raid233 parkuru birinciliği başarılarına ulaşırken, Tower90 parkurunda ikinci olarak Avrupa GP Genel Klasman'da üçüncülük kazandı. Bu kategoride, milli takım sporcularından İsmail Hamdi Asiler ise Tower90 parkurunda üçüncülükle takıma katkıda bulundu.

Davut Çakır, "senior" kategorisinde Tower90 parkurunda üçüncülük, Raid233 parkurunda ise ikincilik elde etti ve Avrupa GP genel klasmanında üçüncülüğüyle takımın başarısına önemli bir katkı sağladı.

Bu başarı, Türkiye'nin atlı okçuluk alanındaki gelişimini ve uluslararası arenada daha fazla yer almasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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