Milli Badmintoncu Neslihan Arın, Polonya'da Şampiyon Oldu

Neslihan Arın'dan Büyük Başarı

Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncu Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Turnuvanın düzenlendiği Lodz kentinde, toplam 17,500 dolar ödülün dağıtıldığı organizasyonda Neslihan, seribaşı olarak çıktığı maçlarda rakiplerini geride bıraktı.

Yarı Finalde Kardeş Mücadelesi

Turnuvaya katılan bir diğer Türk badmintoncu Özge Bayrak Bağcı da yarı finale yükseldi. İki milli sporcu, yarı finalde karşı karşıya gelerek Türk spor camiasına heyecan dolu anlar yaşattı. Bu mücadeleyi 2-0 (21-11, 21-18) kazanan Neslihan, finale adını yazdırdı ve Özge bronz madalya kazandı.

Finalde Dominasyon

Neslihan, finalde 7 numaralı seribaşı olan Tayvanlı sporcu Hung Yi-Ting ile karşılaştı. Bu zorlu mücadeleden de 2-0 (21-13, 21-16) galip ayrılarak, Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Bu başarı, milli sporcularımızın uluslararası arenada elde ettikleri önemli bir başarı olarak kayıda geçerken, Türkiye'nin badminton alanındaki gelişimini de gözler önüne serdi.