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Milli Bilardocular Bronz Madalya İle Döndü

Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 22:42
Milli Bilardocular Bronz Madalya İle Döndü

3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda Başarı

Milli sporcular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 17 yaş altı kategorisinde mücadele ettikleri 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu önemli turnuva İspanya'da gerçekleştirildi ve milli sporcularımız turnuvayı başarıyla tamamlayarak yüzümüzü güldürdü.

Diğer Başarılar

Ayrıca, 21 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan, yarı finale yükselerek turnuvada önemli bir başarı daha elde etti.

Milli sporcularımızın bu başarıları, Türk bilardosunun uluslararası alandaki gelişimini ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş...

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş...

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya kazandı.

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