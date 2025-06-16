Milli Bilek Güreşçiler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Sivas'ta hazırlanan 5 milli bilek güreşçi, 10-23 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için mücadele veriyor.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluk başarısı gösteren sporcular, Ebrar Şura Gül, Ceyhan Ağbal, Tuğrulhan Akbaş, Gülçin Savun ve Ömer Korkmaz, Türkiye'yi temsil etmek için antrenman yapıyor.

“Kadınlar da Bu Sporu Yapabilir”

Merkez Kız İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebrar Şura Gül, 65 kilo sol kolda Türkiye şampiyonu olarak Dünya Şampiyonası’na katılma hak kazanmasının sevincini paylaştı. “Bu spora başlamama babam vesile oldu. Kadınlar da yapabilir. İstediğim en güzel şekilde ülkemizi temsil etmektir.” ifadelerini kullandı.

“Amacımız Birinci Olmak”

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Tuğrulhan Akbaş, 60 kilo sağ kolda Türkiye şampiyonu unvanını taşırken “Amacım en iyi şekilde ülkemi temsil etmek. Çalışmalarımızın meyvesini Dünya Şampiyonası'nda toplayıp, ülkemize ödülle dönmektir.” dedi.

“Çok İddialıyız”

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Aydın, “Sporcularımızla 5 altın madalyayı Sivas’a ve ülkemize getirmeyi hedefliyoruz.” sözleriyle iddialarını ortaya koydu. Antrenmanların yoğun geçtiğini belirten Aydın, “Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum.” diyerek takım ruhunu vurguladı.

Bulgaristan'daki zorlu mücadelede, Sivas’ın yetenekli sporcuları için büyük başarılar elde edilmesi bekleniyor.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bilekleri bükülmeyen Sivas'tan 5 sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şampiyonaya hazırlanan 65 kilo sol kol Türkiye şampiyonu Ebrar Şura Gül (sol 2), 65 kilo sol kol Türkiye şampiyonu bedensel engeli Gülçin Savun (solda), Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğrulhan Akbaş (sağ 3), 23 yaşındaki 55 kilo sağ kol Türkiye Şampiyonu Ömer Korkmaz (sağ 2), bedensel engeli 60 kilo sol kol Türkiye Şampiyonu Ceyhun Ağbal (sağda), Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın (sol 3) yönetiminde sürdürüyor.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bilekleri bükülmeyen Sivas'tan 5 sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şampiyonaya hazırlanan 65 kilo sol kol Türkiye şampiyonu Ebrar Şura Gül (sol 2), 65 kilo sol kol Türkiye şampiyonu bedensel engeli Gülçin Savun (solda), Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğrulhan Akbaş (sağ 3), 23 yaşındaki 55 kilo sağ kol Türkiye Şampiyonu Ömer Korkmaz (sağ 2), bedensel engeli 60 kilo sol kol Türkiye Şampiyonu Ceyhun Ağbal (sağda), Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın (sol 3) yönetiminde sürdürüyor.