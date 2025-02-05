DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,44 -0,25%
ALTIN
3.312,15 -0,86%
BITCOIN
3.503.280,94 1,37%

Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor

Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3 kategoride madalya hedefliyor. Hazırlıkları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:46
Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor

Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na Hazırlanıyor

Türkiye'nin en yetenekli genç sporcularından Ramazan Yılmaz, 14-16 Mart tarihlerinde Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenecek olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yılmaz, yarışacağı 3 kategoride de madalya elde etmeyi hedefliyor.

20 yaşındaki milli bisikletçi, yaklaşık 2 yıldır elit kategoride pedal çeviriyor ve elde ettiği puanlarla UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazandı. Türkiye'deki ilk UCI organizasyonu olma özelliği taşıyan bu etkinlikte, adını duyurmanın peşinde.

Pisti Adım Gibi Ezberledi

Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu, annenin gözünden az bir detay var. 8 yıldır bisiklet Sporu ile ilgilenen Yılmaz, pistteki 250 metrelik alanda antrenman yapıyor. AA muhabirine verdiği bilgilerde, bu spora çocuk yaşlarda başladığını ve kış demeden okula bisikletle gidip geldiğini belirtti.

Ramazan Yılmaz, okul çıkışlarında bisiklet antrenmanı yapan sporcuları gördüğünde, onlarla antrenman yapma arzusunu taşıdığını ifade etti. "Okul çıkışında bisiklet antrenmanı yapan sporcularla yolda denk geldiğim zamanlar, 'Ben bunları geçerim.' diyerek antrenmanlarına dahil olmaya başladım. Daha sonra da antrenörler sayesinde kendimi bu sporun içinde buldum," dedi.

2028 Olimpiyatları Hedefi

Milli bisikletçi, organizasyon öncesinde büyük bir heyecan yaşadığını ve yarışlar sırasında ailesinin de kendisini destekleyeceğini vurguladı. Günde ortalama 5 saat çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Bu işi hem yol hem de pist bisikleti şeklinde ilerletmeye çalışıyoruz. İkisini birbirinden ayıramıyoruz. Kendi evimde hazırlanıyorum. Pisti adım gibi ezberledim," diyerek hazırlıklarının ciddiyetini ortaya koydu.

Yıl boyunca toplamda 6 kez düzenlenecek bu yarışlar oldukça zorlu geçecek. Yılmaz, "Rakiplerimiz kolay rakipler değil. Zor olacak ama elimden geleni yapacağım, çok çalışıyorum. Yarışacağım 3 farklı kategoride de altın madalyayı hedefliyorum. Umarım ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil ederim. Hedefim, 2028 olimpiyatlarında pist bisikletinde ülkemi temsil etmek. Elimizden geleni yapacağız," şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet...

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ramazan Yılmaz (fotoğrafta), yarışacağı 3 kategoride de madalya hedefliyor.

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet...

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ramazan Yılmaz (fotoğrafta), yarışacağı 3 kategoride de madalya hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfaspor, Maltalı Zach Muscat'ı Kadrosuna Kattı
2
Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı
3
Yaşar Kemal Uğurlu Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı
4
Milli Karateci Eray Şamdan'dan Altın Madalya İle Başarı Dalgası
5
Eski Dünya 1 Numarası Simona Halep, Kortlara Veda Etti
6
Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor
7
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 445. Resmi Maçına Çıkıyor!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı