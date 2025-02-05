Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor

Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na Hazırlanıyor

Türkiye'nin en yetenekli genç sporcularından Ramazan Yılmaz, 14-16 Mart tarihlerinde Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenecek olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yılmaz, yarışacağı 3 kategoride de madalya elde etmeyi hedefliyor.

20 yaşındaki milli bisikletçi, yaklaşık 2 yıldır elit kategoride pedal çeviriyor ve elde ettiği puanlarla UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazandı. Türkiye'deki ilk UCI organizasyonu olma özelliği taşıyan bu etkinlikte, adını duyurmanın peşinde.

Pisti Adım Gibi Ezberledi

Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu, annenin gözünden az bir detay var. 8 yıldır bisiklet Sporu ile ilgilenen Yılmaz, pistteki 250 metrelik alanda antrenman yapıyor. AA muhabirine verdiği bilgilerde, bu spora çocuk yaşlarda başladığını ve kış demeden okula bisikletle gidip geldiğini belirtti.

Ramazan Yılmaz, okul çıkışlarında bisiklet antrenmanı yapan sporcuları gördüğünde, onlarla antrenman yapma arzusunu taşıdığını ifade etti. "Okul çıkışında bisiklet antrenmanı yapan sporcularla yolda denk geldiğim zamanlar, 'Ben bunları geçerim.' diyerek antrenmanlarına dahil olmaya başladım. Daha sonra da antrenörler sayesinde kendimi bu sporun içinde buldum," dedi.

2028 Olimpiyatları Hedefi

Milli bisikletçi, organizasyon öncesinde büyük bir heyecan yaşadığını ve yarışlar sırasında ailesinin de kendisini destekleyeceğini vurguladı. Günde ortalama 5 saat çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Bu işi hem yol hem de pist bisikleti şeklinde ilerletmeye çalışıyoruz. İkisini birbirinden ayıramıyoruz. Kendi evimde hazırlanıyorum. Pisti adım gibi ezberledim," diyerek hazırlıklarının ciddiyetini ortaya koydu.

Yıl boyunca toplamda 6 kez düzenlenecek bu yarışlar oldukça zorlu geçecek. Yılmaz, "Rakiplerimiz kolay rakipler değil. Zor olacak ama elimden geleni yapacağım, çok çalışıyorum. Yarışacağım 3 farklı kategoride de altın madalyayı hedefliyorum. Umarım ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil ederim. Hedefim, 2028 olimpiyatlarında pist bisikletinde ülkemi temsil etmek. Elimizden geleni yapacağız," şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ramazan Yılmaz (fotoğrafta), yarışacağı 3 kategoride de madalya hedefliyor.

Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ramazan Yılmaz (fotoğrafta), yarışacağı 3 kategoride de madalya hedefliyor.