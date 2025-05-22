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Milli Bisikletçiler Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 Madalya Daha Kazandı

Türkiye, Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 madalya daha kazandı. Burak Abay gümüş, Ahmet Örken bronz madalya ile ülkemizi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 21:56
Milli Bisikletçiler Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 Madalya Daha Kazandı

Balkan Yol Şampiyonası'nda Başarılar

Milli bisikletçiler, Romanya'da düzenlenen 2025 Balkan Yol Şampiyonası’nda iki madalya daha kazanarak bayrağımızı dalgalandırdı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular Bacau kentindeki organizasyonda büyük erkekler kategorisinde 180 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Milli bisikletçilerden Burak Abay, yarışta gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Burak’ın hemen ardından finişe ulaşarak bronuz madalya kazanan bir diğer milli sporcu Ahmet Örken ise yarıştaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce şampiyonada bireysel zamana karşı yarışta Ahmet Örken, elit erkekler kategorisinde; Ege Erülkü ise 19 yaş altında gümüş madalya elde etmişti.

Milli bisikletçiler, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 madalya daha elde...

Milli bisikletçiler, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 madalya daha elde etti. Milli bisikletçilerden Burak Abay (sağ 3), yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Burak'ın hemen arkasından finişe ulaşan bir diğer milli sporcu Ahmet Örken (sol 2) ise bronz madalya aldı.

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