Milli Buz Patenciler Olimpiyat Kotası İçin Piste Çıkıyor

Milli Buz Patenciler Dünya Arenasında Kota Peşinde

Buz Pateni Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek amacıyla gelecek yıl düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda başarı elde etmek için sahne alıyor. Türkiye, short track branşında gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Tarihî Başarı İçin Çaba

Özellikle Furkan Akar'ın 2022 yılında Çin'de gerçekleştirilen olimpiyatlarda elde ettiği altıncı ve 2023 Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncülük başarıları, milli takımın yükselmesine katkıda bulundu. Ayrıca, Muhammed Bozdağ'ın bu yıl ocak ayında Güney Kore'de kazandığı gümüş madalya ile Türkiye'nin buz pateni tarihindeki çıkışı sürüyor.

Bu yıl gerçekleşen Gençler Dünya Kupası'nın İtalya ayağında 2000 metre karışıkta beşinci olan milli takım, 2026 yılında İtalya'da yapılacak 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na kota almak için gereken ön çalışmaları sürdürüyor.

Engin Yaşar'dan Açıklamalar

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Engin Yaşar, milli sporcuların tecrübe kazandığını ve elde ettikleri başarıların teşvik edici olduğunu belirtti. Yaşar, Furkan Akar ve Muhammed Bozdağ gibi sporcuların gençlere örnek olduğunu ifade etti.

Yaşar, “Tüm çalışmalarımız 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik. Artistik buz pateni ve buz dansında 2025 yılında düzenlenecek dünya şampiyonası ve son turnuvada kota mücadelesi vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, team olarak olimpiyatlara katılıp tarihi bir başarı imza atmayı hedeflediklerini vurguladı.

Altyapı Gücü ve Gelecek Vizyonu

Engin Yaşar, sporcuların başarılarının altyapının sağlam olduğunu gösterdiğine dikkat çekerek, genç kadronun gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edeceğini belirtti. “Kocaeli'yi olimpik kadroda temsil eden Furkan Akar ve Toprak Efe Eroğlu, geleceğin sporcuları olarak büyük umut vadediyor.” dedi.

Yapılan uluslararası kamp programları ve yapılan yatırımlar ile Türkiye'deki buz pateni sporunun gelişimine önem verdiklerini belirten Yaşar, Erzurum'da yüksek rakımda kamp yapma fırsatına sahip olduklarını ifade etti.