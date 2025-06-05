Milli Cimnastikçi Adem Asil Olimpiyat Madalyası Hedefliyor

Bazen genç cimnastikçilerle buluştuğunu ifade eden Asil, onların daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Yılmaz Göktekin: "Pes Etmeyin"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Adem'in çalışmalarının karşılığını aldığını belirtti. Sporcuların başarısında aile, antrenör ve kulüplerin desteğinin kritik olduğunu vurgulayan Göktekin, "Adem antrenman sonrası ayağındaki ağrıları gidermek için buz dolu kovalara giriyordu. Belki sizin 2 dakika elinizi sokamayacağınız buz dolu küvetlerde o antrenmandan sonraki ağrılarını hafifletmek için mücadele etti. Zamanında uyuyup ertesi günki zorlu antrenmana hazırlıklı olmak çok önemli. Eğer başarılı bir sporcu olmayı hedeflediyseniz, asla pes etmemelisiniz" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnif ve halka aletinde altın madalya kazanan Adem Asil ile Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü ziyaret etti.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnif ve halka aletinde altın madalya kazanan Adem Asil ile Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü ziyaret etti.