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Milli Cimnastikçi Adem Asil Olimpiyat Madalyası Hedefliyor

Adem Asil, olimpiyat madalyasını kazanmadan kariyerini sonlandırmak istemediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:14
Milli Cimnastikçi Adem Asil Olimpiyat Madalyası Hedefliyor

Adem Asil: "Olimpiyat Madalyası Almadan Kariyerimi Bitirmek İstemiyorum"

MUSTAFA GÜNGÖR - Milli cimnastikçi Adem Asil, "Benim bir olimpiyat madalyası eksiğim var, bunu almadan kariyerimi bitirmek istemiyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnif ve halka aletinde altın madalya kazanan Asil, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ile birlikte Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulüp girişinde bandoyla karşılanan Asil, minik cimnastikçilerle bir araya geldi ve onların hayallerine destek verdi.

Asil, AA muhabirine verdiği demeçte, madalya kazanmak için sürekli çalıştığını vurguladı. "Çalışarak her şeyin olacağına inanıyorum"

Bazen genç cimnastikçilerle buluştuğunu ifade eden Asil, onların daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Yılmaz Göktekin: "Pes Etmeyin"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Adem'in çalışmalarının karşılığını aldığını belirtti. Sporcuların başarısında aile, antrenör ve kulüplerin desteğinin kritik olduğunu vurgulayan Göktekin, "Adem antrenman sonrası ayağındaki ağrıları gidermek için buz dolu kovalara giriyordu. Belki sizin 2 dakika elinizi sokamayacağınız buz dolu küvetlerde o antrenmandan sonraki ağrılarını hafifletmek için mücadele etti. Zamanında uyuyup ertesi günki zorlu antrenmana hazırlıklı olmak çok önemli. Eğer başarılı bir sporcu olmayı hedeflediyseniz, asla pes etmemelisiniz" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel...

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnif ve halka aletinde altın madalya kazanan Adem Asil ile Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü ziyaret etti.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel...

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası bireysel genel tasnif ve halka aletinde altın madalya kazanan Adem Asil ile Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü ziyaret etti.

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