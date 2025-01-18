Milli Golfçü Mehmet Kazan, Portekiz'de Şampiyonluk Yaşadı

Milli Golfçü Mehmet Kazan, Portekiz'de Şampiyon Oldu

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen 2025 EDGA Tur Portekiz'in ikinci ayak turnuvasında büyük bir başarıya imza attı. Algarve kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Kazan, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, İskoçya, İsviçre ve İsveç'ten katılan toplam 67 sporcu mücadele etti. Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Kazan'a turnuvada Golf Milli Takımı antrenörlerinden İdris Topar liderlik etti.

Turnuvanın ilk raundunu 70 (-2) ve ikinci raundunu 72 (par) şeklinde tamamlayan Kazan, toplamda 142 (-2) gross skor elde ederek iki günü de lider tamamladı. Bu başarısıyla 2025 EDGA Tur Portekiz'in ikinci ayağında şampiyonluk unvanını elde etti.

Mehmet Kazan'ın bu uluslararası başarıları, Türkiye'yi golf alanında temsil etme konusundaki azim ve kararlılığını gözler önüne seriyor.