Milli Güreşçiler Avrupa'da 3 Bronz Madalya Kazandı

Kuzey Makedonya'da Şampiyonluk Rüzgarı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli güreşçilerimiz büyük bir başarıya imza atarak 3 bronz madalya kazandı.

Başarı Öyküsü

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Üsküp'te gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda;

48 kiloda Sadık Efe Ateşoğulları ,

, 65 kiloda İsmail Mertkollu ,

, 110 kiloda Zekeriya Doğan

serbest stil kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldular.

Milli güreşçilerimizin bu başarısı, Türkiye'nin uluslararası güreş arenasındaki yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.