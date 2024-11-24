Milli Judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Olimpiyatları İçin Hedefi Kürsü

Muhammed Mustafa Koç, 2028 Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

24 yaşındaki milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak için sıkı çalışmalarını sürdürüyor. Koç, spora 2006 yılında başladı ve bu süre içinde Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde altın, Ümitler Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalyalar kazandı.

Antrenmanları ve Hedefleri

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) düzenlenen ortak çalışma kampına katılan Mustafa Koç, antrenmanlarına yoğun bir disiplinle devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Koç, milli sporcu unvanını üniversite eğitimi ile birleştirmenin kendisine büyük bir prestij sağladığını belirtti.

Judo Sporunun Önemi

Coşku dolu ifadeleriyle judo sporunun disiplin ve kriz yönetimi kazandırdığını vurgulayan Mustafa, “Bence birçok insanın veya birçok ebeveynin öncelikli olarak yönlendireceği bir spor burası. Burada paylaşma, arkadaşlık ve dostluk gibi değerleri öğreniyoruz.” dedi. Aynı zamanda çocuklar için judo sporunun sosyalleşmenin en iyi yollarından biri olduğunu dile getirdi.

Hedef 2028 Olimpiyatları

Koç, 2028 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmanın yanında, hedeflerinin öncelikle 2025 yılındaki Grand Prix'te madalya almak olduğunu belirtti. Ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar almak için mücadele edeceğini açıkladı.

Takım İçi Destek

Samsun TOHM judo başantrenörü Erkut Şahin, Muhammed Mustafa Koç'un uzun yıllardır Samsun'da kaldığını ve 2017'deki Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalyanın hem kendisi hem de Samsun TOHM için önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Şahin, Koç'un olimpik kadroda yer almak için son derece kararlı olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.