Milli Judocu Vedat Albayrak, Tiflis Grand Slam'da Altın Madalya Kazandı

Milli Judocu Vedat Albayrak'ın Başarısı

Milli judocu Vedat Albayrak, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Tiflis Grand Slam turnuvasında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Tiflis Grand Slam Detayları

Türkiye Judo Federasyonu'nun yaptığı açıklamalara göre, organizasyonun ikinci gününde 81 kilo kategorisinde mücadele eden Albayrak, ilk turda Bulgar Georgi Gramatikov ile karşılaştı ve rakibini mağlup etti. İkinci turda Gürcü Vladimir Akhalkatsi'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Arnaud Aregba'yı da etkili bir şekilde geçmeyi başaran Vedat, yarı finalde Gürcü Irakli Beroshvili ile mücadele ederek finale adını yazdırdı.

Final Mücadelesi ve Madalya

Finalde Moldovalı Petru Pelivan ile karşılaşan Vedat Albayrak, bu maçı da kazanarak organizasyondan altın madalya ile ayrıldı. Bu başarı, Vedat'ın kariyerinde önemli bir yer tutarken, Türkiye judo camiasını da sevindirdi.

Milli judocu Vedat Albayrak, Gürcistan düzenlenen Tiflis Grand Slam'da altın madalya elde etti.