Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Önemli Başarı

Milli judocular, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 4 madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, milliler organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Öne Çıkan Performanslar

Kadınlar 70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fidan Ögel, finalde Hırvat Karla Kulic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 66 kiloda ise Mihraç Akkuş, İtalyan Angelo Pantano ile yaptığı final müsabakasını kaybederek gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve erkekler 73 kiloda İbrahim Demirel, bronz madalyayı elde eden diğer sporcular oldu.

Organizasyona Genel Bakış

Yarın sona erecek olan bu organizasyonda toplamda 30 ülkeden 306 sporcu mücadele ediyor. Milli judocuların sergilediği bu başarı, Türkiye'nin uluslararası judo sahnesindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.