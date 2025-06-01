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Milli Judocular, Avrupa Kupası'nda 5 Madalya Kazandı

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Kupası'nda milli judocular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:21
Milli Judocular, Avrupa Kupası'nda 5 Madalya Kazandı

Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Zafer Kazandı

Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde Türk judo takımı, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyon, başkent Saraybosna'da gerçekleştirildi ve 30 ülke ile 306 sporcu madalya mücadelesi verdi. Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamalarına göre, milli sporcular bu iki günde toplamda 9 madalya kazandı.

Altın Madalyanın Sahibi

Kadınlar 70 kiloda yarışan Fidan Ögel, finalde Hırvat rakibi Karla Kulic'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Kadınlar 52 kiloda Buketnur Karabulut, finalde Azerbaycanlı Gultaj Mammadaliyeva ile karşılaşarak gümüş madalya kazandı. Erkekler 66 kiloda ise Mihraç Akkuş, İtalyan Angelo Pantano’ya karşı mücadele ederek gümüş madalyayı elde etti.

Kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz, Sloven rakibi Leila Mazouzi'yi yenerek bronz madalya kazandı. Erkekler 73 kiloda ise İbrahim Demirel, İspanyol Aaron Gonzalez Garcia'yı mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Önceki gün elde edilen 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile birlikte, milli judocular organizasyonu toplam 2 altın, 9 madalya ile tamamladı.

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde 1 altın, 2...

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde 1 altın, 2...

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

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