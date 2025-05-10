Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 8 Madalya Kazandı

Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Başarı Gösterdi

Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde toplamda 8 madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı judocular, turnuvanın ilk gününü 15 ülke arasında 2. sırada tamamladı.

Aldıkları Madalyalar

-70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanan isim olurken, gümüş madalya sahibi olan judocular ise şöyle sıralandı:

-73 kiloda Ejder Toktay

-63 kiloda Özlem Yıldız

-70 kiloda Sümeyye Kaya

+78 kiloda Hatice Vandemir

Ayrıca bronz madalya kazanan milli sporcularımız:

-60 kiloda Emirhan Karahan

-63 kiloda Ezgi Karademir

+78 kiloda Kübranur Esir

Milli judocuların gösterdiği bu performans, Türkiye'nin uluslararası judo arenasındaki başarısını pekiştiriyor.

Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.