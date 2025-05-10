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Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 8 Madalya Kazandı

Milli judocular, Gürcistan'daki Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 20:17
Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 8 Madalya Kazandı

Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Başarı Gösterdi

Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde toplamda 8 madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı judocular, turnuvanın ilk gününü 15 ülke arasında 2. sırada tamamladı.

Aldıkları Madalyalar

-70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanan isim olurken, gümüş madalya sahibi olan judocular ise şöyle sıralandı:

  • -73 kiloda Ejder Toktay
  • -63 kiloda Özlem Yıldız
  • -70 kiloda Sümeyye Kaya
  • +78 kiloda Hatice Vandemir

Ayrıca bronz madalya kazanan milli sporcularımız:

  • -60 kiloda Emirhan Karahan
  • -63 kiloda Ezgi Karademir
  • +78 kiloda Kübranur Esir

Milli judocuların gösterdiği bu performans, Türkiye'nin uluslararası judo arenasındaki başarısını pekiştiriyor.

Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz...

Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

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