Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 8 Madalya Kazandı

Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Başarı Gösterdi
Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde toplamda 8 madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı judocular, turnuvanın ilk gününü 15 ülke arasında 2. sırada tamamladı.
Aldıkları Madalyalar
-70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanan isim olurken, gümüş madalya sahibi olan judocular ise şöyle sıralandı:
- -73 kiloda Ejder Toktay
- -63 kiloda Özlem Yıldız
- -70 kiloda Sümeyye Kaya
- +78 kiloda Hatice Vandemir
Ayrıca bronz madalya kazanan milli sporcularımız:
- -60 kiloda Emirhan Karahan
- -63 kiloda Ezgi Karademir
- +78 kiloda Kübranur Esir
Milli judocuların gösterdiği bu performans, Türkiye'nin uluslararası judo arenasındaki başarısını pekiştiriyor.
Milli judocular, Gürcistan'da devam eden Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.