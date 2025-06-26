Milli Judocular Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 3 madalya kazandı. Organizasyonda büyük bir başarı gösteren milli judocular, toplamda 1 altın ve 2 gümüş madalya ile sahneye çıktı.

Sema Nur Yüksel Altın, Yağmur Yılmaztürk ve Livanur Kayır Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Judo Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, 40 kilo kategorisinde milli sporcular Sema Nur Yüksel ve Yağmur Yılmaztürk finalde mücadele etti. Bu önemli karşılaşmayı kazanan Sema Nur Yüksel, altın madalyanın sahibi olurken, Yağmur Yılmaztürk gümüş madalya elde etti.

Ayrıca, 44 kilo kategorisinde de Livanur Kayır gümüş madalya kazanarak Türkiye’nin madalya sayısını artırdı.

Şampiyona 28 Haziran'da Sona Erecek

Üsküp'te devam eden Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası, 28 Haziran’da sona erecek. Judocularımızın alacakları yeni madalyalar için tüm gözler onların üzerinde!

Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.