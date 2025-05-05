Milli Judocular İstanbul Gençler Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Gençler Avrupa Kupası'nda büyük bir başarı elde etti. 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda, Türkiye 1 altın ve 3 bronz madalya ile kürsüde yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, erkekler +100 kiloda Recep Ergin, finalde Japon rakibi Gai Hatakeyama'yı yenerek altın madalyaya uzandı. Bu başarılı sonuç, Türk judo tarihine bir başka zafer olarak geçti.

Kadınlar kategorisinde ise, Zilan Ertem 48 kiloda, Sinem Oruç 63 kiloda ve Sema Mete +78 kiloda bronz madalya kazanarak, ülkenin madalya sayısını artırdı.

Bu başarılar, Türk judosunun uluslararası arenada kendini kanıtlama çabasının somut bir göstergesi oldu.

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı Gençler Avrupa Kupası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı Gençler Avrupa Kupası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.