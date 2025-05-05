DOLAR
38,59 0%
EURO
43,77 -0,3%
ALTIN
4.058,77 -1,04%
BITCOIN
3.650.030,42 1,17%

Milli Judocular İstanbul Gençler Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

İstanbul'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda milli judocular, 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:20
Milli Judocular İstanbul Gençler Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Gençler Avrupa Kupası'nda büyük bir başarı elde etti. 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda, Türkiye 1 altın ve 3 bronz madalya ile kürsüde yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, erkekler +100 kiloda Recep Ergin, finalde Japon rakibi Gai Hatakeyama'yı yenerek altın madalyaya uzandı. Bu başarılı sonuç, Türk judo tarihine bir başka zafer olarak geçti.

Kadınlar kategorisinde ise, Zilan Ertem 48 kiloda, Sinem Oruç 63 kiloda ve Sema Mete +78 kiloda bronz madalya kazanarak, ülkenin madalya sayısını artırdı.

Bu başarılar, Türk judosunun uluslararası arenada kendini kanıtlama çabasının somut bir göstergesi oldu.

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı...

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı Gençler Avrupa Kupası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı...

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı Gençler Avrupa Kupası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Judocular İstanbul Gençler Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı
2
Meriç Nehri'nde Kürek Yarışları: Edirne Turizmine Yeni Bir Soluk
3
Iğdır FK, Kocaelispor ile Play-Off Hedefi için Mücadele Edecek
4
Hakkari'nin Kız Futbol Takımı, Süper Lig Hedefinde
5
Halkbank'ın Marek Sotola'dan Perugia Zaferi İçin İddialı Açıklamalar
6
UEFA, Gençlik Ligi Yarı Final Oyuncularına Kariyer Eğitimi Düzenledi
7
Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı