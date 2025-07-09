Milli Judocular Samsun'da Şampiyonaya Hazırlanıyor

Ümit ve genç milli judocular, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde ulusal ve uluslararası müsabakalara yönelik yoğun bir kamp programı yürütüyor.

TOHM'da 42 milli judocu, ümit ve genç kategorilerinde ortak antrenmanlar gerçekleştirirken, Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, kampın 19 Temmuz'a kadar devam edeceğini açıkladı. Sandal, milli takım sporcularının birlikte çalışma fırsatı bulmalarının önemine değindi.

Kampın temel hedeflerinden biri; genç milli takımın Macaristan'ın Paks kentindeki Avrupa Kupası'na, ümit milli takımının ise Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) için hazırlanmasını sağlamak. Sandal, her iki organizasyonda da beşer sporcuyla mücadele edeceklerini belirtti.

Bireysel yetenekleriyle öne çıkan sporculara güvendiklerini ifade eden Sandal, "Her biri birbirinden değerli, farklı özelliklere sahip sporcularımız, hepsine güveniyoruz, hepsinden madalya bekliyoruz. Madalya alan sporcularımızla Dünya Judo Şampiyonası ve Gençler Avrupa Şampiyonası'na devam edeceğiz," dedi.

Ümit ve genç milli judocular, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyor.

Ümit ve genç milli judocular, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyor.