Milli Kadın Güreşçiler 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Zirvede

Üst Üste Üçüncü Zirve

Milli kadın güreşçiler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı üst üste üçüncü kez zirvede tamamladı. Şampiyona, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp'te düzenlendi ve Türkiye, büyük bir başarı göstererek madalya sıralamasında ilk sırayı aldı.

Madalya Kazanımları

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, milli kadın güreşçiler 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. Eylem Engin 73 kiloda altın madalya kazandı. Fatma Yılmaz 53 kiloda, Özdenur Özmez 61 kiloda gümüş madalya elde ederken, Kıymet Rumeysa Tezcan 65 kiloda ve Zeynep Sucu 69 kiloda bronz madalya kazandılar.

Şampiyona Sonuçları

Türkiye, şampiyonayı 117 puan ile birinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ukrayna 110 puanla ikinci, Almanya ise 108 puanla üçüncü oldu. Bu sonuç ile Türkiye, 2023 ve 2024 yıllarının ardından 2025 yılında da Avrupa'da kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Milli kadın güreşçiler, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı üst üste 3. kez zirvede bitirdi. Milli kadın güreşçilerden Eylem Engin 73 kiloda altın, Fatma Yılmaz 53 kiloda gümüş, Özdenur Özmez 61 kiloda gümüş, Kıymet Rumeysa Tezcan 65 kiloda bronz ve Zeynep Sucu 69 kiloda bronz madalya elde etti.