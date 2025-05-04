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Milli Karateciler Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erkek Karate Milli Takımı, dördüncü kez üst üste şampiyonluk hedeflerken, kadın takımı da madalya için sıkı antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:18
Milli Karateciler Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Milli Karateciler Avrupa Şampiyonası İçin Geri Sayımda

Karate Milli Takım Kata Teknik Direktörü Adnan Çelen, Erkek Takımının geçen sene şampiyon olduğunu hatırlatarak, hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu belirtti. Bayan Takım ise geçen yıl kazandığı bronz madalyayı geride bırakmayı hedefliyor.

Ağrı'daki Yoğun Kamp Çalışmaları

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Yüksek rakıma sahip Ağrı'da, 4 yıldır üst üste şampiyon olan Erkek Karate Milli Takımı ile geçen yıl 3. olan kadın milli takımı, Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için son kampını gerçekleştiriyor. 7-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak şampiyona öncesinde sporcular, antrenörleri eşliğinde sıkı bir şekilde antrenman yapıyor.

Erkek sporcular, geçmişte kazandıkları başarıları sürdürmek amacıyla yoğun şekilde hazırlık yaparken, bayan takım da altın madalya hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Adnan Çelen: 'Hedefimiz Her Zaman Yüksek'

Karate Milli Takım Kata Teknik Direktörü Adnan Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'daki kampın son derece başarılı geçtiğini ifade etti. Çelen, "Ağrı'nın yüksek rakımında çalışmamız, şampiyona öncesi büyük bir avantaj sağlıyor. Erkek takımımız geçen sene Avrupa şampiyonu oldu ve tekrar bu başarıyı elde edeceğimize inanıyorum. Ayrıca bayan takımının da finale kalmasını hedefliyoruz." dedi.

Emre Vefa Göktaş: 'Altın Madalya İçin Sıkı Çalışıyoruz'

Sporculardan Emre Vefa Göktaş, 15-20 yıldır milli takıma şampiyonluklar kazandırdığını belirtti. Ülke adına son 4 yıldır altın madalya aldıklarını ifade eden Göktaş, "Son iki dünya şampiyonasında finale çıktık ve ikincilik elde ettik. Bir sonraki hedefimiz şampiyon olmak." dedi.

Göktaş, Avrupa şampiyonluğunu 5. kez üst üste kazanma hedefinin zorluklarına değinerek, "Zirvede kalmak da bir o kadar zor. Bu başarıyı sürdürmek için her zaman çok çalışmalıyız. Diğer rakipler bu zinciri kırmak istiyorlar ve sürekli bizle yarışıyorlar." şeklinde konuştu.

Yüksek Rakım Avantajı

Sporcularından Dilara Bozan, Ağrı'daki yüksek rakımın kendilerine avantaj sağladığını ve bu sayede Ermenistan'daki koşullara daha iyi uyum sağlayacaklarını kaydetti.

Yüksek rakıma sahip Ağrı'da çalışmalarını sürdüren, 4 yıldır üst üste Avrupa şampiyonu olan Erkek...

Yüksek rakıma sahip Ağrı'da çalışmalarını sürdüren, 4 yıldır üst üste Avrupa şampiyonu olan Erkek Karate Milli Takımı ile geçen sene 3. olan kadın milli takımı, Ermenistan'da düzenlenecek şampiyona için kamp gerçekleştiriyor.

Yüksek rakıma sahip Ağrı'da çalışmalarını sürdüren, 4 yıldır üst üste Avrupa şampiyonu olan Erkek...

Yüksek rakıma sahip Ağrı'da çalışmalarını sürdüren, 4 yıldır üst üste Avrupa şampiyonu olan Erkek Karate Milli Takımı ile geçen sene 3. olan kadın milli takımı, Ermenistan'da düzenlenecek şampiyona için kamp gerçekleştiriyor.

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