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Milli Kick Boksçu Sinem, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Sinem Erdoğan, Macaristan'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:37
Milli Kick Boksçu Sinem, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Milli Kick Boksçu Sinem, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Türkiye'nin genç kick boks yeteneklerinden biri olan Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da gerçekleştirilecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefi, turnuvada altın madalya kazanmak.

Sinem'in Kick Boks Serüveni

18 yaşındaki Sinem, Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü üyesi olarak 3 yıl önce kardeşini izlerken tanıştığı antrenörü Murat Aydın sayesinde bu spora yönelmiş. Kendi azmiyle Türkiye Kick Boks şampiyonu unvanını elde eden Sinem, şimdi de dünya şampiyonasında zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Hedef Altın Madalya

Kendine her gün antrenmanlar yaparak önemli bir disiplin kazandıran Sinem, "Kulübe kardeşimi izlemeye gitmiştim. Hocamız beni fark etti ve fiziğimle bu spora başlamamı önerdi. Beklentilerimi aştım ve 3 sene içinde tüm kuşaklarımı tamamladım." şeklinde konuştu.

Antrenöründen Destek

Antrenörü Murat Aydın, Sinem'in bu yıl katıldığı 3 büyük turnuvada şampiyon olmasının ardından milli takıma girmeye hak kazandığını belirtti. Aydın, sporcusunun dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Hedefimiz kesinlikle altın madalya." dedi.

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya...

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyor.

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya...

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyor.

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya...

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyor.

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya...

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyor.

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya...

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyor.

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya...

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyor.

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