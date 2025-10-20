Milli Kung Fu Takımı Çin'de Dünya Şampiyonu

Milli Kung Fu Takımı, Çin Emeishan'daki 10. Dünya Şampiyonası'nda takım birinciliği ve toplam 44 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 13:38
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre, Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Şampiyonasında Milli Kung Fu Takımı, 8 ülke takımı arasında gösterdiği performansla en yüksek puanı (9.08) alarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Madalya Dağılımı

Milli sporcular, ferdi ve takım müsabakalarına katılan 66 ülke ve toplam 1.069 sporcu arasında mücadele ederek, 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya kazandı.

Hakem Tartışması

Federasyonun açıklamasında, Milli takımın bazı sporcularının şampiyonluklarının engellendiğine yönelik itirazlara da yer verildi: Milli takımımızın dünya şampiyonu gözde sporcularına karşı kasıtlı ve planlı hakem haksızlıklarıyla ikinci ve üçüncü şampiyonluklarının engellenmesine karşın federasyon yöneticilerimizin yaptıkları hak mücadelesi şampiyonanın bir diğer önemli konusu oldu.

