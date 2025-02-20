Milli Motosikletçiler Avustralya'da Sezonu Açıyor

Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Avustralya'daki 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda rakip olacak. Can Öncü de Supersport'ta mücadele verecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:50
Milli Motosikletçiler Avustralya'da Sezonu Açıyor

2025 Dünya Superbike Şampiyonası Avustralya'da Başlıyor

Milli motosikletçilerimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, 21 Şubat'ta Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde ilk kez rakip takımlarla yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Hedefi Şampiyonluk

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu olarak "1 numara" ile yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla serbest antrenmanlara katılacak. 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 08.00'de sezonun ilk yarışına başlayacak. Toprak, 23 Şubat Pazar günü ise TSİ 05.00'te süperpole yarışına katılacak ve ardından TSİ 08.00'de ikinci yarışta podyum için ter dökecek.

Bahattin Sofuoğlu'dan İlk Yarış

Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla WSBK'de Toprak'a rakip olmanın heyecanını yaşayacak. 2025 sezonu, izleyicilere iki Türk sporcunun farklı takımlarda mücadele etmesinin ilk örneğini sunacak.

Can Öncü Supersport'ta Yükseliyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli motocicletçi Can Öncü, 21 Şubat'da Yamaha takımıyla serbest antrenmanlara başlayacak. 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 06.30'da sezonun ilk yarışına katılacak olan Can, 23 Şubat Pazar günü de TSİ 06.30'da ikinci yarışta podyuma çıkma mücadelesi verecek.

Başkan Vefa'nın Beklentileri Yüksek

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, 2025 sezonunda milli sporculardan yüksek başarılar beklediklerini ifade etti. Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'nün dünya şampiyonluğu için güçlü adaylar olduğunu vurguladı. Vefa, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun planlarıyla üç dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıracaklarına inandığını belirtti.

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