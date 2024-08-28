Milli Okçu Elif Berra Gökkır'dan Los Angeles 2028 Umutları

Milli Okçudan Los Angeles 2028 Hedefi

Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olacağına olan inancını paylaştı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finale kadar çıkarak önemli bir deneyim kazanan Elif, hazırlık sürecindeki mücadelelerini aktardı.

Olimpiyat Deneyimi ve Duygular

17 yaşındaki atlet, Paris 2024'te yaşadığı en mutlu anın olimpiyatta çeyrek finale çıkma anı olduğunu belirtirken, "Kariyerimde en hüzünlü anım ise karışık takımda elendiğimiz maçtı. Orada çok üzülmüştüm, başta elendiğimize inanamamıştım," şeklinde konuştu.

Hazırlık Süreci ve Tecrübeler

Elif Berra, "Hazırlık sürecinde çok fazla yarışmaya katıldım ve Antalya'da sıcak hava koşullarında eğitim gerçekleştirdik. Takım arkadaşlarımla sürekli müsabakalara katıldım," dedi.

Gelecek İçin Umut Verici Yorumlar

Los Angeles 2028 için umudunu dile getiren milli okçu, "Bu olimpiyat bizim için güzel geçecek. Paris'teki deneyimlerimden yararlanarak altın madalya kazanmak istiyorum," açıklamasında bulundu.

Okçulukta Gelecek Işıltılı

Elif Berra, Türk okçuluğunun geleceğine dair yorumlarını şu şekilde ifade etti: "2021'de Mete Gazoz ile birlikte okçuluğa olan ilgi arttı. Paris'te maçlarımızın daha fazla izlendiğini görüyorum. Okçuluğun geleceğini parlak görüyorum." Ayrıca, olimpiyatlara katılımını Antalya'da yapılan bir toplantıyla öğrendiği için büyük bir mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay müsabakalarında çeyrek finale kadar yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay müsabakalarında çeyrek finale kadar yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay müsabakalarında çeyrek finale kadar yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay müsabakalarında çeyrek finale kadar yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay müsabakalarında çeyrek finale kadar yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.