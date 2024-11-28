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Milli Okçu Mete Gazoz, Antalya'da Gençlerle Buluştu

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Antalya'da gençlerle deneyimlerini paylaştı ve spora olan tutkusunu anlattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 23:26
Milli Okçu Mete Gazoz, Antalya'da Gençlerle Buluştu

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı

Milli okçu Mete Gazoz, 15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "8 Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte, Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında yaşadığı deneyimlerini aktardı.

Okçuluğa Başlangıcı ve Disiplinin Önemi

Gazoz, okçuluğu en sevdiği branş olarak seçtiğini vurgulayarak, "8 yaşında ilk defa Türkiye şampiyonasına katıldım. 13 yaşında milli takıma girdim. Yaklaşık 12 yıldır milli takımda çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi. Gençlere, başarının yolunun disiplinli çalışmaktan geçtiğini aktaran Mete, aile ve antrenörlerin kendisindeki en büyük destekçiler olduğunu belirtti.

Mete Gazoz, "Milli takımdaki antrenörlerim her zaman benimle oldular. Yılın 340 günü birlikteyiz. Hiçbir zaman benden şüphe etmediler. Onlar benim en büyük yardımcılarım ve destekçilerim oldu. Bu başarılar bu şekilde geldi" şeklinde konuştu.

Olimpiyat Şampiyonu Olmanın Duygusu

Olimpiyat şampiyonu olmanın getirdiği duyguları anlatan Gazoz, "Bu duyguyu tarif edebilecek bir kelime yok, inanılmaz bir duyguydu. Tüm dünyada Türklerin zafer kazanması muazzam bir şey" ifadelerini kullandı.

Mete, "Ben okçu olmasaydım ya havalı tabancada Yusuf Dikeç ağabey gibi atıcı olurdum ya da eskrim yapardım" dedi. Ayrıca, en büyük hobisinin bilgisayar oyunları olduğunu ve ayakkabı numarasının 45 olduğunu paylaştı.

Etkinlik Detayları

Etkinliğin sonunda, 15 Temmuz Derneği Başkanı Ismail Hakkı Turunç, Mete Gazoz'a gün anısına bir hediye takdim etti. Etkinliğe ayrıca Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz (sağda), 15 Temmuz Derneği tarafından...

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz (sağda), 15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "8 Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz (sağda), 15 Temmuz Derneği tarafından...

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz (sağda), 15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "8 Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

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