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Milli Para Atletlerimizden İsviçre'de Büyük Başarı: 3 Altın Madalya

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de milli sporcularımız 3 altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:53
Milli Para Atletlerimizden İsviçre'de Büyük Başarı: 3 Altın Madalya

İsviçre'nin Nottwill kentinde gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Grand Prix'nde Türk milli takımı, elde ettiği üstün başarı ile dikkat çekti.

Milli Atletler Altın Madalyalarını Kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, T38 sınıfında yarışan Ilgın Meryem Metin, uzun atlama dalında 4.53 metrelik derecesiyle altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

F12 kategorisinde yarışan Serap Demirkapu ise cirit atma yarışında 32.08 metre ile altın madalya sahibi oldu. T13 1500 metre koşusunda mücadele eden Mikail Al ise 4:01'lik derecesi ile podyumun en üst basamağında yer aldı.

Tüm Takımı Kutluyoruz

Bu muhteşem performans, Türk sporunun uluslararası alandaki güçlü temsilcilerinin yeniden sahneye çıktığını gösterdi. Milli sporcularımızı bu olağanüstü başarılarından ötürü tebrik ediyor ve uluslararası arenada daha fazla başarılar bekliyoruz.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de milli atlet Mikail Al, altın madalya...

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de milli atlet Mikail Al, altın madalya kazandı.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de milli atlet Mikail Al, altın madalya...

İsviçre'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de milli atlet Mikail Al, altın madalya kazandı.

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