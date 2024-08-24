Milli Para Masa Tenisi Takımının Paris 2024 Hedefi: 9 Madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Hazırlıklar Başladı

Türkiye'nin en başarılı para masa tenisçilerinden biri olan Neslihan Kavas, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli takım olarak toplam 9 madalyaya kazanma hedeflerini duyurdu.

6. Paralimpik Deneyim

Atina 2004'ten bu yana tüm paralimpik oyunlarda yer alarak tarihi bir başarıya imza atan Kavas, Pekin 2008'de ülkesine ilk madalyayı kazandırmıştı. Üst üste 6. kez katılacak olmanın heyecanıyla, "Kadromuzda Abdullah ve Nesim gibi madalyalı sporcular var. En genç ekibimiz Merve de ikinci paralimpik oyununa hazırlanıyor. Paris'te 9 madalyayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Kürsüye Oynayacağını Belirtti

Neslihan Kavas, "Paris 2024'te kürsüye oynayacağım. Pekin'deki başarımlarım beni motive ediyor. Artık rakiplerim arasında büyük bir artış var, ancak mücadeleme devam edeceğim," dedi.

Paralimpik Oyunlara Bakış Açısı Değişti

Kavas, 2004'te yalnızca kendisinin tek kadın sporcu olduğunu ve yıllar içinde paralimpik branşların olağanüstü bir gelişim gösterdiğini belirtti. "20 yılda, engelli sporlarına bakış açısı büyük ölçüde değişti. Bakanlığımız ve paralimpik kom itemizin desteğiyle bu değişime ayak uyduruyoruz," ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri arasında Paris'ten güzel sonuçlarla dönmek isteyen Kavas, hazırlık süreçlerinin hızlandığını da sözlerine ekledi.