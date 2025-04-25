Milli Para Tekvandocular, Çin'de 7 Madalya Kazandı

Para Tekvando Milli Takımı'ndan büyük başarı

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Çin'in Taian kentinde gerçekleşen 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda müthiş bir performans sergileyerek toplamda 7 madalya kazandı. Bu şampiyona, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kota puanı sağlama fırsatı sundu.

Madalyalar ve Performanslar

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 13 milli sporcu bu başarılı organizasyonda mücadele etti. Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, altın madalya kazanarak takımın gururu oldu.

Bunun yanı sıra, 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Büşra Emire, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal, 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Melis Türk bronz madalya ile dönerek başarı grafiğine katkıda bulundu.

Türk sporcuların elde ettiği bu başarı, para tekvandonun uluslararası alandaki gelişimini ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Para Tekvando Milli Takımı, Çin'in Taian kentinde düzenlenen 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 1 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Para Tekvando Milli Takımı, Çin'in Taian kentinde düzenlenen 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 1 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.