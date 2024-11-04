Milli Sporcu Damla Köse, Dünya Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonası'na Hazır

Milli Sporcu Damla Köse, Madalya Hedefiyle Hazırlanıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Damla Köse, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan Dünya Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonası’na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Başarı Dilemeleri ve Destek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 6-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan Köse ve antrenörü Burak Çağlar’ı atıcılık poligonunda ziyaret ederek başarı diledi. Çakmur, Köse’nin atıcılık alanındaki başarılarının Erzurum’un gururu olduğunu belirtti.

Damla Köse'den Açıklamalar

Köse, antrenörü Çağlar ile birlikte çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Yeni Delhi'deki şampiyonada kürsüye çıkma hedefindeyim. Hindistan'dan madalya ile döneceğim." dedi.

Antrenör Çağlar’ın Değerlendirmesi

Antrenör Burak Çağlar, çalışmalarının yoğun bir tempoda geçtiğini vurgulayarak, şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.