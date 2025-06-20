Milli Sporcu Gülistan Gönen, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Gülistan Gönen, Bilek Güreşi Alanında Yükselişine Devam Ediyor

Milli sporcu Gülistan Gönen, katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda sağ kolda ikinci, sol kolda ise üçüncü olarak önemli bir başarı elde etti. Şimdi, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaşındaki Gülistan, sağ kolda gümüş, sol kolda ise bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine topladı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle iki yıl önce bilek güreşiyle tanışan ve beden eğitimi öğretmeni Kamil Taydemir ile sıkı antrenmanlar yapan genç sporcu, şimdiye kadar 20 madalya kazanmış durumda.

Hedef: Dünya Şampiyonası'nda Zirve

30 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda sağ kolda ikinci, sol kolda ise üçüncü olan Gülistan, eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Gülistan, AA muhabirine verdiği demeçte, sınıfta tüm arkadaşlarını yenmesinin ardından bilek güreşi ile tanıştığını ve ilk maçı sırasında yaşadığı heyecanı unutamadığını belirtti. "İlk hedefimizi yakalamanın gururuyla antrenmanlarımızı daha da sıkılaştırdık" diyerek azimle çalıştığını ifade etti.

Hedefini Gerçekleştirdi, Bayrağımızı Dalgalandırdı

Bu yıl Aksaray ve diğer yerlerde birçok birincilik elde eden Gülistan, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çekmenin mutluluğunu yaşadı. "Hedefimiz birinci olmaktı ancak ikinci ve üçüncü oldum. Bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmak için hazırız" dedi.

Antrenörü Kamil Taydemir'den Destek

Antrenör Kamil Taydemir, Gülistan'ın elde ettiği başarı ile gururlandıklarını ifade ederek, "Gülistan bizim göz bebeğimiz. Şimdi sırada Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası var ve burada da sonuna kadar mücadele edecek" açıklamasında bulundu.

Onun bu kararlılığı ve azmi, gelecek şampiyonalarda daha büyük başarılar elde etmesine kesinlikle yardımcı olacak.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda gümüş, sol kolda ise bronz madalya kazanan Gülistan Gönen, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda gümüş, sol kolda ise bronz madalya kazanan Gülistan Gönen, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.