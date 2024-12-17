Milli Sporcular 2024'te 7,294 Madalya Kazandı!

2024 Yılı Milli Sporcuların Başarısı

Milli sporcular, 2024 yılında Avrupa ve dünya genelindeki uluslararası şampiyonalarda 7,294 madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. 1 Ocak 2024'ten 12 Aralık 2024'e kadar süren bu mücadelede, sporcular 2,393 altın, 2,434 gümüş ve 2,467 bronz madalya elde etti.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarındaki Başarılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta mücadele eden milli sporcular, toplamda 8 madalya kazandı. Bu madalyaların 3'ü gümüş, 5'i ise bronz olarak kaydedildi. Ayrıca, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tarihinde en başarılı sonuçlarını elde eden sporcular, bu organizasyondan 28 madalya ile döndü. Paralimpik yarışmalarda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazanıldı.

Federasyonların Madalya Başarıları

Milli sporcular, 64 farklı federasyonla uluslararası arenada boy göstererek istediği başarıyı elde etti. Avrupa şampiyonalarında 870 madalya kazanılırken, dünya şampiyonalarında ise toplam 500 madalya elde edildi.

Kick Boks Federasyonu En Çok Madalya Kazananlığa Sahip

2024 yılında en fazla madalyayı kazanan federasyon Türkiye Kick Boks Federasyonu oldu. Dünya şampiyonalarında 14'ü altın, toplamda 57 madalya kazanan sporcular, Avrupa şampiyonalarında ise 10 altın madalya ile toplam 43 madalya elde etti. Milli kick boksçular, diğer organizasyonlar ile birlikte toplamda 1,702 madalya kazandı.

Diğer Başarılı Federasyonlar

Türkiye Tenis Federasyonu sporcuları, 1,180 madalya ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu, 581 madalya ile uluslararası başarıda üçüncü sırayı elde etti. Diğer dikkat çeken federasyonlar arasında milli tekvandocular 423, milli karateciler 365 madalya kazandı.

Madalya Dağılımı

Federasyonlara göre kazanılan madalyalar şöyle:

Türkiye Kick Boks Federasyonu: 1,702 madalya

1,702 madalya Türkiye Tenis Federasyonu: 1,180 madalya

1,180 madalya Türkiye Yüzme Federasyonu: 581 madalya

581 madalya Diğer birçok federasyon başarılı sonuçlarla öne çıktı.

Milli sporcular, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye ve başarılar kazanmaya devam ediyor. Bu yıl elde edilen başarılar, sporcuların azmi ve bağlılığı ile mümkün oldu.