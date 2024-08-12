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Milli Sporcular Paris 2024 Paralimpik Oyunları İçin Son Hazırlıklarını Yapıyor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 15 branşta rekora yakın katılım sağlıyor. Milli sporcular antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:08
Milli Sporcular Paris 2024 Paralimpik Oyunları İçin Son Hazırlıklarını Yapıyor

Milli Sporcular Paris 2024 İçin Hazırlanıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için son hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla yoğun bir kamp dönemine girdi. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu önemli etkinlikte, Türkiye 15 farklı branşta toplam 94 sporcu ile rekora yakın bir katılım sağlayacak.

Türkiye'nin Temsil Edeceği Branşlar

Türkiye, Paris 2024'te Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı gibi takımların yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton gibi birçok branşta temsil edilecek.

Kamp Süreçleri

Golbol ve Futbol Takımları

Son iki Paralimpik Oyun şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı, Karaman'da son kampını 14-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı ise, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva tesislerinde 19-24 Ağustos tarihleri arasında hazırlık yapacak.

Atıcılık ve Masa Tenisi

Atıcılık branşında 8 milli sporcu, 14 Ağustos'a kadar Almanya'da çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra, Ankara'ya dönecek olan sporcular, 24 Ağustos'a kadar Eryaman TOHM'da antrenmanlara devam edecek. Aynı şekilde, para masa tenisçiler de Ankara'da kampta bulunuyor ve hazırlıklarını 25 Ağustos'ta tamamlayacak.

Okçuluk ve Yüzme

Milli okçular, İstanbul'da 24 Ağustos'a kadar son antrenmanlarını yapacak. Para milli yüzücüler ise 17 Ağustos'a kadar Antalya'da, ardından Ankara'da antrenmana devam edecek ve bu süreç 25 Ağustos'ta sona erecek.

Yurt Dışında Final Hazırlıkları

Bazı branşlarda milli sporcular, yurt dışındaki kamplarda güç depoluyor. Eskrim dalında Hakan Akkaya Polonya'da, tekerlekli sandalye tenisi branşında Uğur Altınel Avusturya'da hazırlık yapıyor. Aynı şekilde, milli atlet Hamide Doğangün Hollanda ve Portekiz'de, badmintoncu Emine Seçkin ise İsveç'te kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer milli atletler ise Mersin, İstanbul, Bolu, Sivas ve İzmir'de bireysel antrenmanlarına devam etmektedir. Para Halter Milli Takımı, Ankara'da antrenman yaparken, para badmintoncular Ankara ve Aksaray'da, para judocular Kastamonu, para kürekçiler Edirne, para tekvandocular Konya ve para triatloncu Uğurcan Özer Erzurum'da çalışmalarını tamamlayarak Paris’e madalya hedefi ile gidecek.

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