Milli Sporcular Ritim Dansında Elendi: Şampiyonaya Veda Ettiler

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonu'nda Milli Sporcuların Mücadelesi

Estonya'nın başkenti Tallinn'de bulunan Tondiraba Buz Pisti'nde gerçekleştirilen Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda, milli sporcular Katarina Delcamp Akalın ve Berk Akalın, ritim dansı kategorisinde önemli bir mücadele verdi.

Ritim Dansı Turu Sonucu

Katarina ve Berk, ritim dansı turunu tamamladıktan sonra 48,92 puan alarak 29 çift arasında 27. sırada yer aldı. Bu sonuç, kendilerini serbest dans turuna taşıyacak ilk 20'nin arasına girememesi anlamına geldi.

Maalesef, bu performansla şampiyonaya veda eden milli sporcular, ilerleyen yıllarda daha güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor. Buzdansına olan tutkularının ve çalışmalarının devam edeceği kesindir.