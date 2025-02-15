Milli Sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 Madalya Kazandı

Milli Sporcular, 32 Madalya ile Göz Doldurdu

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) sekizinci gününde, milli sporcular büyük bir başarıya imza atarak 9 altın olmak üzere toplam 32 madalya kazandı.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı bu prestijli turnuvanın sekizinci gününde, poomsae kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Türk sporcular, 18 kategorideki müsabakalarda toplamda 9 altın, 9 gümüş ve 14 bronz madalya alarak uluslararası arenada ne denli güçlü olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Turnuva, yarın sona erecek.