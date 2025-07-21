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Milli Sporcularımız, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Türkiye, Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 16:41
Milli Sporcularımız, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Paletli Yüzme Milli Takımı'ndan Büyük Başarı

Türkiye Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Polonya'nın Olsztyn kentinde düzenlenen 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonalar ve Kazanılan Madalyalar

Kaan Efe Kaya, 400 metre çift palet yarışında altın madalya kazandı ve 200 metre çift palet disiplininde gümüş madalya ile Türk bayrağını dalgalandırdı.

Diger milli sporcularımızdan Derin Toparlak, erkekler 1500 metre su üstünde Avrupa üçüncülüğünü elde ederken, Ömer Faruk Saydam ise 50 metre su üstü disiplininde Avrupa üçüncüsü olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

TSSF Başkanı'ndan Teşekkür

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Polonya'da güçlü bir milli takımla ülkemizi temsil ettik. Avrupa şampiyonluğu, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldık. Federasyonumuz ve camiamız bir aile olarak yeni başarılar inşa ediyor" dedi.

Sağlam, ayrıca, milli takımda yarışan yetenekli sporcuların katkısının büyük olduğunu belirterek, "Ülkemizi gururlandıran milli başarılarımızda her daim destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda...

Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

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