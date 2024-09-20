Milli Takım Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Bronz Madalya Mücadelesi Veriyor

Atıcılıkta Önemli Bir Müsabaka: Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi

Milli atıcılarımız, Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu müsabaka sonunda, takımımız bronz madalya için mücadele verecek.

Poznan'daki Zorlu Rekabet

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, söz konusu şampiyona Polonya'nın Poznan kentinde düzenleniyor. Temsilcilerimiz arasında; Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Safiye Temizdemir ve Rümeysa Pelin Kaya yer alıyor.

Yarı Finaldeki Zorluk

Trap Milli Takımımız, yarı finalde İngiltere ekiplerine karşı kaybetti ve şimdi yarın yapılacak olan Polonya ile bronz madalya mücadelesine odaklanmış durumda.

Safiye Temizdemir Finale Yükseldi

Aynı zamanda, Trap solo kategorisi'nde Safiye Temizdemir finale kalarak önemli bir başarı elde etti.

Atıcılarımızın yarın yapacağı karşılaşmalar, Türk atıcılık tarihinde önemli bir yer tutacak.