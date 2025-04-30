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Milli Tekvandocu Bilge Nisa, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

14 yaşındaki milli tekvandocu Bilge Nisa Topak, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor. Başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:49
Milli Tekvandocu Bilge Nisa, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Milli Tekvandocu Bilge Nisa, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Karaman'da yaklaşık 4 yıl önce tekvandoya başlayan 14 yaşındaki Bilge Nisa Topak, Avrupa ikinciliğinin ardından katılmaya hak kazandığı dünya şampiyonluğu için yoğun bir çaba sarf ediyor. Türkiye'deki tekvando sahnesinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken genç sporcu, milli takımda yer almanın gururunu yaşıyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası derecelerle dolu bir kariyeri olan Bilge Nisa, antrenörünün keşfiyle 10 yaşında tekvandoya başlamış. Şimdi 8. sınıf öğrencisi olan genç sporcu, il genelinde ve bölge şampiyonalarında elde ettiği derecelerle Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

Son olarak, 10-13 Nisan tarihleri arasında Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak başarısını pekiştiren Bilge Nisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirtti.

Tekvando Hayatının Bir Parçası

Tekvandonun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan milli sporcu, tatamiye çıktığında huzur bulduğunu ifade etti. Katıldığı son üç turnuvada iki altın ve bir gümüş madalya kazandığını aktaran Bilge Nisa, şunları kaydetti:

"Antalya'daki 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldum. Yine Antalya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldum. Son olarak Estonya'daki Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'ndan ikinci olarak döndüm. Dünya şampiyonasında da birinci olmayı hedefliyorum. Kategori değiştirip gençler kategorisine geçmeyi düşünüyorum. Gençlerde dünya ve Avrupa dereceleri elde etmek istiyorum. Hedefim olimpiyatlar."

Antrenör Güveni

Bilge Nisa'nın antrenörü Sadullah Bacaksız, sporcusuyla 4 yıldır çalıştıklarını ve onun çok çalışkan birisi olduğunu belirtiyor. Bacaksız, "Hayalimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Dünya şampiyonasında da altın madalyayla Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Kategoride değişiklik yaparak gençler kategorisine geçeceğiz ve olimpiyat yolunu açacağız." şeklinde konuştu.

Bilge Nisa, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı okutmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Tekvandoda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli...

Tekvandoda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcu Bilge Nisa Topak, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekvandoda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli...

Tekvandoda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcu Bilge Nisa Topak, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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