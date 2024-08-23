Milli Tekvandocu Nafia, Los Angeles'ta Altın Madalya Hedefliyor

2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerini sonlandırmayı amaçladığını ifade etti.

29 yaşındaki Nafia, katıldığı uluslararası müsabakalardan 8 madalya ile döndü ve olimpiyat madalyasını da koleksiyonuna eklemek istiyor. Nafia Kuş Aydın, AA muhabirine verdiği demeçte, "Kariyerimi en güzel şekilde sonlandırmayı düşünüyorum" dedi.

Kariyer Hedefleri ve Öğrenilen Dersler

Nafia, olimpiyat deneyiminin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Koleksiyonumda tek eksik altın madalya. Onu kazanmak için Paris'e gittim ama bronz ile döndüm. Elde ettiğim tecrübeler altın değerinde. Los Angeles'ta altın madalyayı kazanarak kariyerimi sonlandırmak istiyorum," dedi.

Adana'nın Gururu

Nafia, Adana'nın ilk kadın olimpiyat madalyalı sporcusu olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca sporda başarının büyük emek ve fedakarlık gerektirdiğinin altını çizdi. "Bu yol zorlu ve meşakkatli. Her gün daha iyi hazırlanmak zorundasın. Ekip olarak birlikte çok çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Tokyo'dan Paris'e ve Los Angeles'a: Süreklilik Arayışı

Tokyo 2020'de COVID-19 nedeniyle seyircisiz bir ortamda mücadele eden Nafia, Paris'teki atmosferin büyüleyici olduğunu belirtti. Bronz madalyasını kazandıktan sonra Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu da ekledi.

Bakan ve federasyon başkanının da yanında olduğunun altını çizen Nafia, elde ettiği başarıyı tüm ekiple paylaştığını vurgulayarak, Los Angeles'a daha güçlü bir hazırlık süreci geçireceğini kaydetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın (ortada), 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanarak kariyerini sonlandırmayı hedefliyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın (ortada), 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanarak kariyerini sonlandırmayı hedefliyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın (ortada), 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanarak kariyerini sonlandırmayı hedefliyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın (ortada), 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanarak kariyerini sonlandırmayı hedefliyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın (ortada), 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanarak kariyerini sonlandırmayı hedefliyor.