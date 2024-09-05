Milli Tenisçi Atakan Karahan ABD Açık'ta Çeyrek Finale Veda Etti

Atakan Karahan ABD Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi
Sezonun en önemli grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta, gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Atakan Karahan, çeyrek finalde Rei Sakamoto ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın Detayları
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Atakan Karahan, dünya gençler sıralamasında 3. sırada yer alan Rei Sakamoto ile mücadelesinde 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
İlk Türk Tenisçi Unvanı
Karahan, bu başarı ile birlikte, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçi unvanını kazanmıştı. Genç oyuncunun bu tarihi başarısı, Türk tenisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.