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Milli Tenisçi Yankı Erel İstanbul Challenger TED Open'da Finale Yükseldi

Yankı Erel ve partneri Aleksandre Bakshi, İstanbul'daki turnuvada finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:06
Milli Tenisçi Yankı Erel İstanbul Challenger TED Open'da Finale Yükseldi

Yankı Erel ve Partneri Finale Çıktı

İstanbul'da düzenlenen QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open turnuvasında, milli tenisçi Yankı Erel, Gürcü partneri Aleksandre Bakshi ile birlikte çiftlerde finale yükseldi.

Yarı Final Mücadelesi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 76'ncısı gerçekleştirilen TED Spor Kulübü organizasyonunda, Erel ve Bakshi çifti, yarı finalde Rus raketler Egor Agafonov ve Ilia Simakin'i 3-6, 6-4 ve 10-8'lik skorlarla yenerek finale adlarını yazdırdı.

Final Karşılaşması

Yankı Erel ve Aleksandre Bakshi, finale yükselerek büyük bir başarı sergiledi. İkili, yarın Danimarkalı rakipler August Holmgren ve Johannes Ingildsen ile karşı karşıya gelecek.

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