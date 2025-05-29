Milli Voleybol Takımları, İstanbul'da Sezon Açılışında Moral Gecesi Düzenledi

Milli Voleybol Takımları Moral Gecesinde Buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli kadın ve erkek voleybol takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesinde bir moral gecesi düzenleyerek yeni sezonun başlangıcını coşkuyla kutladı. Gecede TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve milli oyuncular katılım sağladı.

Başkan Üstündağ'dan Önemli Açıklamalar

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, “Sultanları ve Efeleri ile uzun bir maraton var. Milletler Ligi’den sonra kadın takımımız Tayland’da Dünya Şampiyonası’na, erkek takımımız ise Filipinler’de Dünya Şampiyonası’na katılacak.” dedi. Üstündağ, takımın sürdürülebilir başarı hedefini vurgulayarak, “Ayrılması gereken oyuncuların yerlerinin doldurulması önemli. Genç isimler forma bulabiliyor ve bu değişim sürecini hasar vermeden gerçekleştirmek çok kritik.” ifadelerini kullandı.

Türk Kulüplerinden Yükselen Başarılar

Üstündağ, Türk kulüplerinin bu sezondaki başarısından bahsederek, “Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final oynadı, Ziraat Bankkart ise CEV Kupası’nda şampiyon oldu.” şeklinde konuştu. Ancak bazı üzülerek, “Adis’in sakatlığı nedeniyle Milletler Ligi’nin birinci ayağında olmayacağını düşünüyorum ama kadromuz geniş.” diyerek, destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Hedef 2028 Olimpiyatları

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, 2028 Olimpiyat Oyunları'nın hedefleri olduğunu ve çalışmalarına başladıklarını açıkladı. “Hollanda ile hazırlık maçları yaptık, geniş bir kamp kadromuz var.” diyen Çakır, tüm milli takımın her maçta mücadele edeceğine inandığını belirtti.

Kadın Takımında Motivasyon Yüksek

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, oyuncuların çalışmasından memnun kaldığını ifade etti. “Herkes için önemli bir dönem, elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Kızlarla çok gurur duyuyorum.” dedi.

Takım kaptanı Simge Aköz, “Sezona hazırız. Hedefimiz Milletler Ligi şampiyonluğunu tekrar kazanarak, Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olmak.” ifadelerini kullanırken, oyuncu Elif Şahin ise “İtalya kampı güzel geçti, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlıyız.” dedi.

Orta oyuncu Aslı Kalaç ise, “Hedefimiz her zaman finale yazılmak ve kupayı kaldırmak.” diyerek, İstanbul’daki taraftarları destek vermeye çağırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral gecesi düzenledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, geceye katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral gecesi düzenledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, geceye katılarak konuşma yaptı.