Milli Voleybolcular Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, Milletler Ligi'nde Başarıya Kenetlendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncuları Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, yaklaşan FIVB Milletler Ligi'nde büyük bir başarı elde etmek için iddialı bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. 4-8 Haziran tarihleri arasında Çin’de gerçekleşecek olan turnuvada Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi ülke ile birlikte Fransa, Tayland ve Polonya ile kıyasıya bir mücadele verecek.

Hande Baladın: Takım Kimyamız Güçlü

Turnuva öncesinde AA muhabirine konuşan Hande Baladın, “Önümüzde önemli bir turnuva var. Bu yıl kadromuza katılan yeni takım arkadaşlarımızla birlikte güzel bir kimya oluşturdum. Özellikle 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde takım kimyasını oluşturmamız oldukça önemli,” dedi. Hande, tüm ekibin %100'ünü vererek kupayı kazanma hedefinde olduklarını vurguladı.

Sinead Jack-Kısal: Biz Çok Güçlüyüz

Orta oyuncu Sinead Jack-Kısal ise, milli takımın güçlü bir yapı taşı olduğunu belirterek, “Beraber çok iyi bir iş çıkarıyoruz. Çok güçlü bir takımız ve Milletler Ligi'nde iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum,” şeklinde konuştu. İtalya'da yapılan hazırlık maçlarında gösterdikleri performans için de gurur duyduğunu ekledi. Sinead, takım içindeki iletişimin güçlü olduğunu ve bu alışverişin atan tüm süreçlerde kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

Tecrübeli voleybolcu, Eczacıbaşı Dynavit'teki ayrılıklar hakkında da düşüncelerini paylaştı: “Ayrılıklar normal, ancak biz her şeyden önce bir aileyiz. Takımda oluşan bu bağ, sezonu daha da keyifli hale getirdi,” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Sinead Jack-Kısal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Sinead Jack-Kısal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.